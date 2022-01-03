Adana’da silahlı kavgaya müdahale eden polis vuruldu

Adana’da silahlı kavgaya müdahale eden polis vuruldu

Merkez Yüreğir ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından vurularak yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi 2809. Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Olay yerinin yakınlarında bulunan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği'nde görevli polis memurları, kavgaya müdahale etti.

KAVGAYA MÜDAHALE EDEN POLİSLERDEN BİRİ VURULDU

Bu sırada bir polis memuru bacağından vuruldu.

Yaralanan polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin müdahaleleriyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI POLİSİN DURUMU İYİ

Daha sonra Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edilen polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yaralanan meslektaşlarını vuran saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.