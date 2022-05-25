Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Ramazan E. isimli bir şahıs, yolda gördüğü eşiyle erkek arkadaşını bacaklarından vurarak hastanelik etti. Saldırgan kayıplara karıştı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde yürüyen arkadaşlar Orhan K. ile Elif E., kadının kocası Ramazan E. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İkili bacaklarından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Polis saldırganı arıyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İHA'nın haberine göre polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.