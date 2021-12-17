- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı
Adana’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı
Adana'da uğradıkları silahlı saldırı sonucu aynı aileden biri kadın 4 kişi yaralandı.
- AA
- 17.12.2021 - 02:43
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesinde Selim E (47), Mehmet E. (27), Mehmet Şükrü E. (15) ile Halisi E. (55) adlı kadına, av tüfeğiyle ateş açıldı.
BİR AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan 4 kişi, çevredeki vatandaşlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Selim E’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Olay yerinde yapılan incelemede 9 boş kartuş bulundu.
Polis olaydan sonra kaçan, kimliğini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.