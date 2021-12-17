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    Adana’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

    Adana'da uğradıkları silahlı saldırı sonucu aynı aileden biri kadın 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 17.12.2021 - 02:43
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    Adana’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

    Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesinde Selim E (47), Mehmet E. (27), Mehmet Şükrü E. (15) ile Halisi E. (55) adlı kadına, av tüfeğiyle ateş açıldı.

    BİR AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

    Yaralanan 4 kişi, çevredeki vatandaşlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Selim E’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Adana’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı #1

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Olay yerinde yapılan incelemede 9 boş kartuş bulundu.

    Polis olaydan sonra kaçan, kimliğini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı #2

    Adana’da silahlı saldırı: Aynı aileden 4 kişi yaralandı #3

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