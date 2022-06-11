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    Adana'da silahlı saldırı: Babasının gözleri önünde vuruldu

    Hakan Caymaz, evine gittiği ve aralarında husumet olan akrabası Samet Caymaz'ı babasının gözleri önünde tabancayla başından vurdu
    • 11.06.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 08:52
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    Adana'da silahlı saldırı: Babasının gözleri önünde vuruldu

    Adana merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde Hakan Caymaz, husumetli olduğu akrabası Samet Caymaz'ın (24) evine geldi.

    Babasının yanında başından silahla vuruldu

    Bir süre evin avlusunda oturan Hakan Caymaz ve Samet Caymaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Caymaz, belinden çıkardığı tabancayla Samet Caymaz'ı, onun babası Veysel Caymaz'ın yanında başından vurup kaçtı.

    Adana da silahlı saldırı: Babasının gözleri önünde vuruldu #1

    Durumu ağır

    DHA'nın aktardığına göre; yaralanan Caymaz, yakınlarının çağırdığı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Caymaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Polis, Hakan Caymaz'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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