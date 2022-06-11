Adana'da silahlı saldırı: Babasının gözleri önünde vuruldu

Hakan Caymaz, evine gittiği ve aralarında husumet olan akrabası Samet Caymaz'ı babasının gözleri önünde tabancayla başından vurdu

Adana merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde Hakan Caymaz, husumetli olduğu akrabası Samet Caymaz'ın (24) evine geldi.

Babasının yanında başından silahla vuruldu

Bir süre evin avlusunda oturan Hakan Caymaz ve Samet Caymaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Caymaz, belinden çıkardığı tabancayla Samet Caymaz'ı, onun babası Veysel Caymaz'ın yanında başından vurup kaçtı.

Durumu ağır

DHA'nın aktardığına göre; yaralanan Caymaz, yakınlarının çağırdığı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Caymaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, Hakan Caymaz'ı yakalamak için çalışma başlattı.