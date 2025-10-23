Adana'da silahlı saldırı sonrasında kask ve silahını düşürdü: Yakalanarak tutuklandı Kozan ilçesinde takip ettiği şahsı girdiği telefoncuda silahla vuran ancak çıkarken kask ve silahını düşüren 17 yaşındaki motosikletli saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Göster Hızlı Özet Adana Kozan'da 17 yaşındaki motosikletli bir saldırgan, E.H.'yi silahla yaraladıktan sonra kask ve silahını düşürdü.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli A.E.Ç.'yi Osmaniye Kadirli'de yakaladı.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi ve saldırının arkasında alacak meselesi olduğu belirtildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletle gelen bir şahıs, dükkana giren E.H.'yi ayağına bir el ateş ederek yaraladı. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli, kaskını ve silahını düşürdü. O ANLAR KAMERADA Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Polis olay yerinde inceleme yaparak, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında 96 saatlik güvenlik kamerası incelendi. 17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN OSMANİYE'DE YAKALANDI Şüphelinin 17 yaşındaki A.E.Ç. olduğunu belirleyen polis, şahsın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine kaçtığını tespit etti. Kozan ve Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Kozan ilçesine getirilen şüpheli, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, vurduğu şahıstan alacakları olduğunu ve ödemediğini ileri sürdüğü öğrenildi. 3. Sayfa Haberleri Saksağan Dağı’nda mahsur kalan jeoloji müğhendisleri kurtarıldı

