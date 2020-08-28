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    Adana'da silahlı saldırı: 3 ölü

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 28.08.2020 - 03:54
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 03:54
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    Adana'da silahlı saldırı: 3 ölü

    Adana'nın Ceyhan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan Aşkın Acun'un kullandığı 34 PK 4913 plakalı otomobil, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu.

    TABANCALARLA ATEŞ ETTİLER

    Şüpheliler ellerindeki tabancalarla otomobilde bulunan kişilere ateş etti.

    Saldırıda sürücü Aşkın Acun ve araçta bulunan Mehmet Gem olay yerinde hayatını kaybetti, Salih Karaokay yaralandı.

    Adana da silahlı saldırı: 3 ölü #1

    YARALIYI AMBULANSTA VURDULAR

    Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılmak üzere ambulansa alındı.

    Hastane önüne getirilen yaralı Karaokay'a, ambulansın içindeyken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekrar ateş edildi.

    Adana da silahlı saldırı: 3 ölü #2

    YARALI DA KURTARILAMADI

    Hastanenin giriş çıkışları kapatılırken, özel haraket polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

    Yaralı Karaokay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Adana da silahlı saldırı: 3 ölü #3

    Kaçan şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Adana da silahlı saldırı: 3 ölü #4

    Adana da silahlı saldırı: 3 ölü #5

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