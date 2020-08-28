Adana'da silahlı saldırı: 3 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan Aşkın Acun'un kullandığı 34 PK 4913 plakalı otomobil, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu.

TABANCALARLA ATEŞ ETTİLER

Şüpheliler ellerindeki tabancalarla otomobilde bulunan kişilere ateş etti.

Saldırıda sürücü Aşkın Acun ve araçta bulunan Mehmet Gem olay yerinde hayatını kaybetti, Salih Karaokay yaralandı.

YARALIYI AMBULANSTA VURDULAR

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılmak üzere ambulansa alındı.

Hastane önüne getirilen yaralı Karaokay'a, ambulansın içindeyken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekrar ateş edildi.

YARALI DA KURTARILAMADI

Hastanenin giriş çıkışları kapatılırken, özel haraket polisleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaralı Karaokay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.