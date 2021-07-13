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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan taksici, motosikletliye çarptı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan taksici, motosikletliye çarptı

Kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısında ayağından yaralanan taksi sürücüsü, aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yol kenarındaki motosikletliye çarptı. Her ikisi de yaralandı.