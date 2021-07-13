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    Adana'da silahlı saldırıya uğrayan taksici, motosikletliye çarptı

    Kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısında ayağından yaralanan taksi sürücüsü, aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yol kenarındaki motosikletliye çarptı. Her ikisi de yaralandı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 07:14
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    Adana'da silahlı saldırıya uğrayan taksici, motosikletliye çarptı

    Adana’nın Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde aracını saat 03.30 sıralarında yol kenarına çekip, bekleyen taksi sürücüsü Yüksel K. (49), yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

    Sol bacağından yaralanan taksi sürücüsü, aracına binip, olay yerinden kaçmak isterken yol kenarında duran motosikletli Ramazan K. ve bir pastanenin tezgahına çarptı.

    İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

    Silahlı saldırgan kaçarken, caddede devriye görevinde bulunan polis ekibinin durumu fark edip, telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Motosikletli Ramazan K. ve silahlı saldırıda yaralanan Yüksel K., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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    Adana da silahlı saldırıya uğrayan taksici, motosikletliye çarptı #2

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    Adana da silahlı saldırıya uğrayan taksici, motosikletliye çarptı #5

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