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    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı

    Çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Bir evde 2 kişinin kafeste esir tutulduğu görüldü.
    • İHA
    • 14.07.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 12:17
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    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı

    Adana'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Yapılan çalışmalar kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, liderliğini Ali A. isimli şahsın yaptığı ‘Şirinler' olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün, ‘Örgüt Kurma ve Yönetme, Kasten Adam Öldürme, Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit, Darp, Kasten Yaralama, İş Yeri Kurşunlama’ suçlarını işlediğini tespit etti.

    Yapılan tespitlerin ardından ekipler, Ali A.’nın da aralarında olduğu 45 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

    KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE KIRILDI

    13 Temmuz günü şafak vakti 43 adrese aralarında özel harekat, terör, çevik kuvvetin de olduğu 750 polisle Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara’da operasyon düzenlendi.

    İkametlerin kapıları, Özel Harekat polisleri tarafından koçbaşları ile kırıldı.

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı #1

    BAHÇE KAPILARI ZIRHLI ARAÇLA EZİLDİ

    Bazı evlere, bahçe kapısı zırhlı araçla ezilerek girildi.

    Zanlıların, evlerde polis operasyonundan haberdar olmak için izleme odası kurduğunu tespit edildi.

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı VİDEO

    20 GÜNDÜR KAFESTE ESİR

    Örgüt lideri Ali A.’nın evinde yüksekliği yaklaşık 80 santim, genişliği ise yaklaşık 50 santim olan 3 katlı kafes olduğunu ve içinde 2 kişinin esir tutulduğu belirlendi.

    Polis tarafından kurtarılan esir şahıslardan birinin, 20 gündür kafeste olduğu öğrenildi.

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı #2

    38 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

    Şahısların örgüte karşı suç işlediği, bu nedenle kafese konularak cezalandırıldığı öne sürüldü.

    43 adrese yapılan operasyonda, 38 zanlı gözaltına alındı.

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı #3

    ELE GEÇİRİLENLER

    Evlerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 606 değişik çaplarda mermi, 16 av tüfeği, 169 av tüfeği fişeği, 122 bin lira nakit para, toplam değerleri 1 milyon 150 bin lira olan senet ve çekler, 16 bıçak ve kılıç, 12 gram uyuşturucu, 4 sinyal kesici jammer cihaz, 3 telsiz ve şarj cihazı, Bank Asya’ya ait pos cihazı, 1 F serisi 1 Amerikan doları ele geçirildi.

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı #4

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Bir sopanın üzerinde, “Benim adım Haydar sıkıysa kaytar” yazısı görüldü.

    Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürerken, firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı #5

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı #6

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı #7

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı #8

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı #9

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı #10

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı #11

    Adana’da silahlı suç örgütüne operasyon: Kafesteki esirler kurtarıldı #12

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