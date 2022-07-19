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    Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Olayda 2 kişi yaralandı.
    • 19.07.2022 - 03:47
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    Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Adana Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Silahlar ateşlendi

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı.

    2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı

    Açılan ateş sonucunda ismi öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Ardından iki grup kavgaya devam etti. Kavga sırasında Emir K., önce darp edildi daha sonrada sırt kısmından bıçaklandı.

    Adana da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı #1

    Hastaneye kaldırıldılar

    Çevredeki vatandaşlar silah sesleri üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı Emir K. ve ismi öğrenilemeyen kişi arkadaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Adana da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı #2

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre, yaralılardan Emir K’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde yaptığı delil çalışmasında pompalı tüfeğe ve tabanca ait boş kovanlar ele geçirdi.

    Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Adana da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı #3


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