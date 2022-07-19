Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Adana Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Silahlar ateşlendi

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı.

2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı

Açılan ateş sonucunda ismi öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Ardından iki grup kavgaya devam etti. Kavga sırasında Emir K., önce darp edildi daha sonrada sırt kısmından bıçaklandı.





Hastaneye kaldırıldılar

Çevredeki vatandaşlar silah sesleri üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı Emir K. ve ismi öğrenilemeyen kişi arkadaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Olayla ilgili soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre, yaralılardan Emir K’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde yaptığı delil çalışmasında pompalı tüfeğe ve tabanca ait boş kovanlar ele geçirdi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.



