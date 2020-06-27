Bir ailenin sınava girecek olan 2 kızı, okula 200 metre kala gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde, sınava girecek Ayşe ve Songül Bozdağ’ın içinde bulunduğu 33 HF 976 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine okula 200 metre kala kaza yaptı.

Otomobil yan dönerek yol kenarında bulunan direğe çarparak durabildi.

5 YARALI

Çarpmanın etkisiyle 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil hurdaya dönerken TYT sınavına girecek Ayşe ve Songül, otomobil sürücüsü baba Abdülmelik, anne Remziye ve Hüseyin Bozdağ yaralandı.

Kazanın ardından otomobilde sıkışanları İtfaiye CANKUR ekibi kurtarırken, polis ekipleri olay yerindeki eşyaları topladı.

Adana'da sınava yetişmeye çalışırken kaza geçirdiler

TEDAVİYE ALINDILAR

Eşyalar arasında bugün yapılan TYT sınavına girecek olan Ayşe ve Songül’ün sınav giriş belgelerinin olması dikkat çekti.

Bu arada, çevredeki vatandaşlar, güneşten etkilenmemesi için evlerinden getirdikleri havlularla yaralıları korumaya çalıştı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.