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- Adana'da sınava yetişmeye çalışırken kaza geçirdiler
Adana'da sınava yetişmeye çalışırken kaza geçirdiler
- İHA
- 27.06.2020 - 11:54
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde, sınava girecek Ayşe ve Songül Bozdağ’ın içinde bulunduğu 33 HF 976 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine okula 200 metre kala kaza yaptı.
Otomobil yan dönerek yol kenarında bulunan direğe çarparak durabildi.
5 YARALI
Çarpmanın etkisiyle 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil hurdaya dönerken TYT sınavına girecek Ayşe ve Songül, otomobil sürücüsü baba Abdülmelik, anne Remziye ve Hüseyin Bozdağ yaralandı.
Kazanın ardından otomobilde sıkışanları İtfaiye CANKUR ekibi kurtarırken, polis ekipleri olay yerindeki eşyaları topladı.
Adana'da sınava yetişmeye çalışırken kaza geçirdiler
TEDAVİYE ALINDILAR
Eşyalar arasında bugün yapılan TYT sınavına girecek olan Ayşe ve Songül’ün sınav giriş belgelerinin olması dikkat çekti.
Bu arada, çevredeki vatandaşlar, güneşten etkilenmemesi için evlerinden getirdikleri havlularla yaralıları korumaya çalıştı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.