Adana’da 'Şirinler' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Adana’da 'Şirinler' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 kişiden 15'i gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl gözaltına alınan 40 şüphelinin ardından ‘Şirinler’ çetesi olarak bilinen, çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

İKİNCİ OPERASYON YAPILDI

Liderliğini Ali A.’nın yaptığı örgüte üye olduğu öne sürülen ve temmuz ayındaki operasyonda adreslerinde bulunmayan şüpheliler tespit edildi. Ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti.

Adana’da 'Şirinler' çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var VİDEO



15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

30 adrese bugün şafak vakti eş zamanlı baskın yapan polis, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve bu silahlara ait 312 dolu fişek, farklı kişiler adına düzenlenmiş 70 senet ele geçirildi. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak için emniyete götürüldü.

8 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR

Adreslerinde bulunmayan 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.