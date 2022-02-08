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    Adana’da sırt çantasından 1 kilo 320 gram esrar çıktı

    İncirlik Park Alanı’nda kurulan kontrol noktasında, şüpheli bir otomobil durduruldu. Bagajdaki sırt çantasından, 1 kilo 320 gram esrar çıktı.
    • İHA
    • 08.02.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 10:20
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    Adana’da sırt çantasından 1 kilo 320 gram esrar çıktı

    Adana’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İncirlik Park Alanı’nda kontrol noktası kuruldu.

    DURDURULAN OTOMOBİLDE ARAMALAR YAPILDI

    Şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın bagajındaki sırt çantasının içine gizlenen 1 kilo 320 gram esrar ele geçirdi.

    ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

    Otomobil sürücüsü Şeyhmus S., gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeyhmus S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana’da sırt çantasından 1 kilo 320 gram esrar çıktı #1

    Adana’da sırt çantasından 1 kilo 320 gram esrar çıktı #2


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