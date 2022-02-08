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- Adana’da sırt çantasından 1 kilo 320 gram esrar çıktı
Adana’da sırt çantasından 1 kilo 320 gram esrar çıktı
İncirlik Park Alanı’nda kurulan kontrol noktasında, şüpheli bir otomobil durduruldu. Bagajdaki sırt çantasından, 1 kilo 320 gram esrar çıktı.
- İHA
- 08.02.2022 - 10:00
- Güncelleme : 08.02.2022 - 10:20
Adana’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor…
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İncirlik Park Alanı’nda kontrol noktası kuruldu.
DURDURULAN OTOMOBİLDE ARAMALAR YAPILDI
Şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın bagajındaki sırt çantasının içine gizlenen 1 kilo 320 gram esrar ele geçirdi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Otomobil sürücüsü Şeyhmus S., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeyhmus S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.