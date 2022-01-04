Euro
14.8709
0.47%
Dolar
13.1521
0.64%
Altın
763.8640
0.64%
Borsa
1,971.19
2.31%
Bitcoin
621.316
-2.84%
BTXN Coin
33.31
-2.54%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    Adana'da soba zehirlenmesi: 3 ölü

    Sobadan sızan karbonmonoksit gazı, baba ile iki çocuğunun hayatını kaybetmesine sebep oldu.
    • AA
    • 04.01.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da soba zehirlenmesi: 3 ölü

    Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Asiye Çulha, sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları Hüseyin Can (6) ve Ali Efe (8) ile eşi Samet Çulha'yı hareketsiz şekilde buldu.

    Aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Çulha'nın yardım istemesi üzerine komşuları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

    BABA VE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

    Adrese giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

    Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.

    Adana'da soba zehirlenmesi: 3 ölü ViDEO

    Adana da soba zehirlenmesi: 3 ölü #1

    Adana da soba zehirlenmesi: 3 ölü #2

    Adana da soba zehirlenmesi: 3 ölü #3

    Adana da soba zehirlenmesi: 3 ölü #4

    Adana da soba zehirlenmesi: 3 ölü #5


    Görüş Bildir