Adana'da sokağa bırakılan pitbullu esnaf yakaladı

Başıboş halde sokağa bırakılan pitbull cinsi köpek, esnaf tarafından çamaşır ipiyle kapıya bağlandı. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri, köpeği teslim aldı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68066 Sokak’a sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pitbull cinsi köpek bırakıldı.

Köpeğin bırakıldığı gören oto lastik tamircisi Hasan Eryılmaz, hayvana müdahale etti.

Köpeği yakalayıp çamaşır ipiyle bir kapıya bağlayan Eryılmaz, polise haber verdi.

POLİSE TESLİM ETTİLER

Eryılmaz, ekipler gelene kadar da köpeğe mama ve su da bıraktı. Polislerle birlikte gelen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri köpeği teslim alarak barınağa götürdü.

MASRAFLARI ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ‘Pitbull, Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio’ cinsi köpekler için kısırlaştırma mikroçip taktırma şartı getirilmişti. Yaklaşık 2 bin lirayı bulan masrafları ödemek istemeyen bazı hayvan sahipleri, köpeklerini sokağa bırakıyor.





























