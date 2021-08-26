Adana’da sokak köpekleri, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Adana’da sokak köpekleri, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Kaldırımda bisiklet süren çocuk, sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğramaktan kurtulmak için yola fırladı. Otomobilin çarpması ile ağır yaralanan çocuk, hayatını kaybetti.

Adana’da başıboş sokak köpekleri, 13 yaşındaki Arda Doruk Derin’i hayattan kopardı.

21 Ağustos tarihinde sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bisikletiyle kaldırımda ilerleyen 13 yaşındaki Derin’i görünce havlamaya başladı.

Derin, köpeklerin saldırısından kurtulabilmek için bisikletini hızla bulvara sürdü.

BİSİKLETİNDEN FIRLADI

Bir toplu taşıma aracı, Derin’i son anda fark ederek çocuğa çarpmaktan kurtulurken, Derin yan şeritten gelen başka bir otomobilin altında kaldı.

Çarpmanın şiddeti ile bisikletinden fırlayan çocuk, refüjün kenarına düştü.

Adana’da sokak köpekleri, 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu ViDEO

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil sürücüsü M.B., aracından inerek Derin’in yardımına koştu.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Derin’i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

1 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

13 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kazanmadı.

Derin, hastaneye kaldırılmasından 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü, kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Derin’in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığında defnedildi.

HEM BABA HEM EVLAT ACISI YAŞADI

Doruk Derin’in babası Mehmet Derin’in, bu olaydan iki hafta önce de babasının kaybettiği, çocuğunu da kaybeden babanın iki hafta arayla hem baba hem evlat acısı yaşadığı öğrenildi.

“KÖPEKLER HERKESE SALDIRIYOR”

Olaya şahitlik eden Mehmet Şaşmaz isimli bir vatandaş, sokak köpeklerinden kaçmak isterken aracın altında kalıp can verdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Burada sokak köpeklerinden kaynaklanan ilk olay değil. Daha önce de bir kişi bu köpekler saldırdığı için ayağını kırmıştı. Burada köpeklerden herkes şikayetçi, köpekler herkese saldırıyor. Burada sürü halinde geziyorlar. 15-20 tane köpek var. Mahalleli ve esnaf şikayetçi oluyor ancak hiçbir şey olmuyor.”





ÖZELLİKLE YAYALARA SALDIRIYORLAR

Çocuğun ölümüne neden olan köpekler, bulvar kenarındaki boş arazide yine sürü halinde gezerken görüntülendi.

Köpeklerin özellikle yayalara, bisikletli ve motosikletli kişilere saldırmaya devam ettiği izlendi.