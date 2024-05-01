Adana'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hayatını kaybetti Soğan başağı toplama için tarlaya giden yaşlı kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Tarla sahibi tarafından cansız bedeni bulunan kadının cesedi inceleme için adli tıpa sevk edildi.

İHA

Türkiye'nin çözülemeyen sorunu, sokak köpekleri...

Başıboş köpeklerin saldırı kimi zaman psikolojik sorunlara yol açarken, kimi zaman da ağır yaralar ya da ölüm getiriyor.

Bu kez saldırının adresi Adana oldu.

20 dakika boyunca saldırı devam etti

İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde sabah saatlerinde 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti.

Bir süre sonra başıboş köpekler Arısan’a saldırdı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı.

Cansız bedeni adli tıpa sevk edildi

Tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Şerife Arısan’ın cansız bedeni, olay yerine gelen ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)