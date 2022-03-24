Adana’da sokak ortasında eşini öldüren koca yakalandı

3 gün boyunca aradığı eşini sokak ortasında canice katleden koca, diğer kızının evinde yakayı ele verdi. “Çocuklarımı bana göstermiyordu” şeklinde ifade veren koca, tutuklandı.

1’i erkek 4 çocuk annesi Fadime Koca (44) şiddet gördüğü kocası Rahim Koca’dan (46) boşanmak için dava açarak evden taşındı.

2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan kadın, geçimini sağlamak içinde köy kahvaltısı veren bir işletmenin mutfağında çalışmaya başladı.

Boşanmak istemeyen Rahim Koca, eşinin taşındığı evi buldu.

3 GÜN KEŞİF YAPTI

Rahim Koca yeniden rahatsız etmeye başlayınca Fadime Koca, evini yeniden taşıyarak izini kaybettirmek istedi.

Değişik illerde kaynakçılık yapan Rahim Koca, Fadime Koca’nın Adana’nın Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ne taşındığı bilgisine ulaşınca sokak sokak bölgeyi gezmeye başladı.

Rahim Koca, 3 gün boyunca yaptığı keşif sonrası karısının yaşadığı evi tespit etti.

PAZARDA BULDU

21 Mart Pazartesi günü Rahim Koca, eşinin evinin önüne gidip beklemeye koyuldu.

Ancak Fadime Koca evden bir türlü çıkmayınca mahallede pazar kurulduğunu öğrenen koca, pazara gitti ve burada eşi ile karşılaştı.

Eşiyle tartışmaya başlayan Rahim Koca, belli bir mesafe yürüdükten sonra boş bir arsaya geldiklerinde daha önceden kutu içine gizlediği pompalı tüfeği çıkardı.

“BABA YAPMA, ANNEMİ ÖLDÜRME”

Babasının tüfeği annesine doğrulttuğunu gören Nilüfer Koca, araya girerek, “Baba yapma, annemi öldürme” dese de başarılı olamadı.

Kızının gözü önünde Rahim Koca, tetiğe basarak eşini bacağından ve kafasından vurdu.

Katil zanlısı daha sonra yaya olarak ormanlık alana doğru kaçıp, kayıplara karıştı.

BİR GÜN ORMANDA SAKLANDI

112 Acil Sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirlerken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadın katilini yakalamak için harekete geçti.

Cinayet dedektifleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken katil zanlısının gelme ihtimali bulunan adreslerde pusu kurdu.

Zanlının, olaydan sonra bir gün ormanlık alanda saklandığı da ortaya çıktı.

“ÇOCUKLARIMI BENDEN KAÇIRIYORDU”

Bu arada polis, katil zanlısını Mustafalar köyünde kızının evine gideceğini tahmin ederek evin etrafında önlem aldı.

Zanlı eve geldiği sırada, olayda kullandığı tüfekle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan Rahim Koca'nın, ifadesinde “Çocuklarımı benden kaçırıyordu. Ben onların babasıyım. Benle görüştürmek zorundaydı. O gün de onun için tartıştık, pişmanım.” diye ifade verdiği öğrenildi.

Katil zanlısı Rahim Koca, tutuklandı.