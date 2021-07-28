Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da kimliği belirsiz kişilerin sokak ortasında silahlı saldırısına uğrayan iki arkadaştan Fevzi Atmaca başından vurularak hayatını kaybederken, Halil Doğan da ağır yaralandı.

Adana merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, tost yaptırıp, evlerinin yakınındaki marketin önüne gelen Fevzi Atmaca(22) ve arkadaşı Halil Doğan(22), yemeklerini yiyemeden yanlarına yanaşan ve plakası alınamayan hafif ticari araçtaki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Şüphelilerin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlardan biri Atmaca'nın başına, diğeri ise Doğan'ın karnına isabet etti. Saldırının ardından araçla ara sokaklara kaçan şüpheliler, izlerini kaybettirdi. Kanlar içinde yere yığılan yaralılar ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan Atmaca, ameliyata alındığı hastanede hayatını kaybederken, tedavisi devam eden Doğan'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

İki arkadaşın yemek için yanlarına aldığı tostun ise daha bir ısırık bile alınamadan, markete ait dondurma dolabının üzerinde durduğu görüldü. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.