Adana'da sokakta kalanlara yemek dağıttı

Sokağa çıkma kısıtlamasında evsizlere yönelik yardım yapan bir fotoğrafçı, mahalle mahalle gezerek yemek ulaştırdı.

Adana'da fotoğrafçılık yapan Ogün Sever Okur, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, evsizlere ve çadırda yaşayan ihtiyaç sahiplerine yemek götürdü.

Evde hazırladığı sıcak yemekleri, otomobilinin bagajına koyan Okur, mahalle mahalle gezerek, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

ÖNCEDEN TESPİT ETTİĞİ AİLELERE GİTTİ

Sokakta gördüğü çocuklara üzüldüğü için yardım etmeyi alışkanlık haline getirdiğini belirten Okur, “Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu nedenle önceden tespit ettiğim ailelere yemek dağıtımı gerçekleştiriyorum. Menüde sulu patates, bulgur pilavı, çorba ve tatlı var. Normal günlerde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasında da onlara yardım etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

HER ZAMAN YARDIM YAPIYOR

Yıllardır çadırda yaşayan ve geçimini davulculuk yaparak sağlayan Sedat Gezici ise “Allah ondan razı olsun. Her zaman bize yardım yapıyor. Yemek getirdiği için çok memnun oldum” dedi.













