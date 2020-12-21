Adana'da sokakta ses bombası patladı

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası, mahallede paniğe sebep oldu.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde patlama sesi duyan vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araçlar sevk edildi.

SES BOMBASI ATILDI

Bölgeye ulaşan ekipler, sokakta yaptıkları çalışmada patlamaya ses bombasının neden olduğunu ve çevrede herhangi bir zarar oluşmadığını tespit etti. Polis ses bombasını atan kişi ya da kişilerin kimliğini tespit ve yakalamak için çalışma başlattı.