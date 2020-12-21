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    Adana'da sokakta ses bombası patladı

    Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası, mahallede paniğe sebep oldu.
    • AA
    • 21.12.2020 - 08:51
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 08:53
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    Adana'da sokakta ses bombası patladı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde patlama sesi duyan vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araçlar sevk edildi.

    SES BOMBASI ATILDI

    Bölgeye ulaşan ekipler, sokakta yaptıkları çalışmada patlamaya ses bombasının neden olduğunu ve çevrede herhangi bir zarar oluşmadığını tespit etti. Polis ses bombasını atan kişi ya da kişilerin kimliğini tespit ve yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da sokakta ses bombası patladı #1

    Adana da sokakta ses bombası patladı #2

    Adana da sokakta ses bombası patladı #3

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