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    Adana’da sopalarla dövüldükten sonra boğazı kesildi

    Telefonda tartıştığı kişilere adres veren tır sürücüsü, şahısların sopalı saldırısına uğradıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 17:21
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    Adana’da sopalarla dövüldükten sonra boğazı kesildi

    Adana’da Sarıçam ilçesinde tır sürücüsü Hacı Ergül (35), aracıyla Organize Sanayi Bölgesine geldiği sırada daha önce husumetli olduğu şahıslar ile telefonda tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi ile Ergül, tartıştığı şahsa “Ben organize sanayide cami yanında otoparkın oradayım gelin.” deyince, kısa süre sonra iki kişi Ergül’ün yanına geldi.

    SOPARLARLA DÖVDÜLER

    Konuşmaya başlayan şahısların sesleri yükseldi, tartışma kavgaya dönüştü. İki şahıs demir ve tahta sopalarla Ergül’e saldırdı.

    Kendini korumak isteyen Ergül, bıçağını çıkarsa da başına aldığı darbenin etkisi ile yere yığıldı.

    BOĞAZINI KESİP BEKLEDİLER

    Ergül’ü darbeden şahıslardan biri, düşen bıçakla boğazını kesti. Bir süre yaraladıkları adamın başında bekleyen zanlılar, olay yerinden kaçtı.

    Adana'da telefonla randevulaştığı kişiler boğazını keserek öldürdü VİDEO

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ergül’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Ergül’ün cansız bedeni otopsi için Adli Ttıp morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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