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    Adana'da sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçakladılar

    Adana’da iki kişi, tartıştıkları kişiyi önce sopayla darp etti ardından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 05:32
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 06:13
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    Adana'da sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçakladılar

    Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde Ekrem A., Y.Y. ve İ.Y ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Y.Y ve İ.Y., Ekrem A.’yı önce sopayla öldüresiye dövdü. Ardından iki şüpheli Ekrem A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

    Daha sonra Y.Y. ve İ.Y. bıçakladıkları Ekrem A.’nın otomobilinin dört lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı.

    Adana'da sopayla dövdükleri kişiyi defalarca bıçakladılar VİDEO

    KIZ KARDEŞİ BAŞINDAN AYRILMADI

    Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Yerde yarı baygın halde yatan Ekrem A.’nın yakınları olay yerine geldi.

    Ekrem A.’nın kız kardeşi, kardeşinin yanına eğilerek ambulans gelene kadar başının ucunda durdu.

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    YARALININ DURUMU AĞIR

    Sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Ekrem A’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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