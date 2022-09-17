Sosyal medyadan tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki Muhammed Ali Aslan, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Adana’nın sıralarında lise öğrencisi Muhammed Ali Aslan (17) ve 6 yıllık arkadaşı C.E.’nin (17) sosyal medya üzerinden başlayan tartışmaları kanlı bitti.

C.E., yayının ardından Aslan’ı buluşmak istediğini söyleyerek yanına çağırdı.

DHA’nın haberine göre; Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde, 11 Eylül’de saat 01.00 Aslan bisikletiyle buluşma noktasına geldiğinde, C.E. tarafından bıçaklandı.

Bir süre başında bekledikten sonra kaçtılar Ardından yaralı halde darbedilen genç, kanlar içinde yere yığıldı. Olay sonrası bir süre Aslan’ın başında bekleyen C.E. ve ağabeyi N.E., daha sonra kaçtı.

Bıçaklanma anları kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Aslan, özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, C.E. ve N.E.’yi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.E. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Aslan’ın bıçaklanma anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“Ambulans çağırmayın deyip döner sipariş etmiş”

Baba Cevdet Aslan (48), oğlunun bıçaklayan kişiyle arkadaş olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte fotoğrafları bile var. Bu kişi, geçen yıl cinsel istismardan cezaevine girip çıkmış. Sosyal medyada canlı yayın yaparken yaralamadan cezaevine girdiğini söylemiş. Oğlum ise yayında şaka maksadıyla cinsel istismardan cezaevine girdiğini hatırlatan bir yorum yapınca tartışmışlar. Ardından oğlumu çağırıp tuzağa düşürerek bıçaklamış. Yaralı halde darbetmiş. Görüntülerde her şey görünüyor. Oğlum can çekişirken etraftakilere ambulans çağırmayın deyip ardından, yakındaki bir restorandan döner sipariş etmiş. Bu nasıl bir caniliktir?"

Adana'da sosyal medya tartışması, 17 yaşındaki genci canından etti VİDEO





6 gün yoğun bakımda kaldı

Olaydan sonra kentteki özel bir hastanede yoğun bakım servisine alınan Muhammed Ali Aslan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Saat 13.45 sıralarında vefat eden Aslan’ın hastane önündeki ailesi acı haberi alınca yıkıldı. Aslan'ın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.