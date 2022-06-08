Adana'da su borusu patlayınca yol yarıldı

Seyhan ilçesindeki içme suyu ana şebeke borusunun patlaması sonucu yolun ortadan yarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, korku filmini aratmayan görüntüler yaşandı.

Gazipaşa Mahallesi'nde, 3 Haziran günü saat 04.30 sularında caddenin altından geçen içme suyu ana şebeke borusu patladı.

DHA'nın aktarımına göre, patlayan borudan çıkan suyun basıncıyla ise yol yarıldı.

Caddeleri su bastı

Borunun patlamasıyla birlikte yolda göçük oluşurken, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ara sokaklar nehre dönerken, kentin en yoğun ana arterlerinden olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda da su birikintileri meydana geldi.

Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Borunun patladığı sokakta vatandaşlar, yoldan geçmek isteyen sürücüleri uyararak yaklaşık 2 metrelik çukura düşmelerini önledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, bölgeye verilen suyu kesip, patlayan boruyu değiştirdi.