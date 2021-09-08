Adana'da su borusunun patlamasıyla yol çöktü

Adana'nın Çukurova ilçesinde su borusunun patlamasıyla, yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Adana’da merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Yaklaşık 8 metre çapında çöken yoldan taşan sular, çevredeki iş yeri ve evlerin zemin katlarına doldu.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Yaklaşık 8 metre çapındaki göçük tehlike yarattığı için yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Çevredeki vatandaşlarin ihbarı üzerine bölgeye ASKİ ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucu yola akan sular nedeniyle çevredeki ev ve işyerlerinin zemin katları su altında kaldı.

''AYNI YER 5 KEZ DAHA PATLADI''

Mahalle sakinlerinden Semih Çalık, "Evimiz ve işyerlerini su bastı. Her yer çamur içerisinde. Daha önceden aynı yer 5 kez daha patladı. Her seferinde aynı olayları yaşıyoruz. Bazı dükkanların içerisindeki su miktarı yaklaşık 1 metre" dedi.

Mahalle arasında biriken sular, ekiplerin çalışmasıyla çekildi. Mahallede temizleme çalışmaları devam ediyor.