Seyhan ilçesinde su kanalına düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Adana'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kanal Kıyıboyu Caddesi'ndeki devriye gezen polis ekipleri, DSİ'ye ait sulama kanalına bir kişinin düştüğünü gördü.



Polis ekipleri olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekibi çağırdı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ATTIĞI HALATA TUTUNDU

Akıntı nedeniyle yaklaşık 300 metre sürüklenen kimliği öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerinin attığı halata tutunarak kurtarıldı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da su kanalına düşen vatandaş kurtarıldı İZLE









