Adana'da su kuyusunda hayatını kaybeden 4 kişi defnedildi

Su kuyusuna düşen Haluk Karahan, eşi Havva, kardeşi Sefa ve oğlu Ömer Karahan, memleketi Hatay'da yan yana toprağa verildi.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde, su çıkarmak için kuyu kazan bir kişi, metan gazından etkilenince içeride kaldı.

Adamın sesini duyan ve çıkamadığını gören eşi, oğlu ve kardeşi de kuyuya girip, mahsur kaldı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Bir süre çıkmayan 4 kişilik aileyi fark edenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyudakileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Kuyunun giriş kısmının dar olmasından dolayı bir süre girişte zorlanan ekipler, yapılan çalışmalar sonrası Haluk Karahan, kardeşi Sefa Karahan, eşi Havva Karahan ile oğlu Ömer Karahan'ın cesedine ulaştı.

Kuyudan çıkartılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kuyuda can pazarı

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Sabah saatlerinde yakınları tarafından morgdan cenazeleri alınan Haluk Karahan, eşi Havva, oğlu Ömer ile kardeşi Sefa Karahan, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirildi.

Uzun yıllardır Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşadıkları öğrenilen Karahan ailesi, yakınlarının gözyaşları arasında Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Ağalar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.