Adana’da su parkında ölüm: Bilirkişi işletmeyi kusurlu bulmadı

Su parkında 35 santimetrelik havuzda vakuma kapılarak hayatını kaybeden çocuğun annesi, hazırlanan ‘işletme kusurlu değildir’ raporunun doğruyu yansıtmadığını, itiraz ettiklerini söyledi.

Dilan-Yusuf Karslı çiftinin tek çocuğu olan Deniz Poyraz Karslı (10), annesi ve kuzenleriyle 11 Haziran günü Adana’nın Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki su parkına gitti.

Dilan Karslı, havuz kenarında bulunan şezlongda otururken çocuklar ise havuzda eğlenmeye başladı.

Deniz Poyraz Karslı, bir süre sonra 35 santimlik havuzdan çıkamadı.

HEMŞİRENİN MÜDAHALESİ YETMEDİ

Deniz’in kuzenlerinden biri, durumu anne Karslı’ya haber verdi.

Havuza koşan Karslı, oğlunun suda hareketsiz yattığını görünce çığlık atarak yardım istedi. Deniz'e ilk müdahaleyi, o sırada havuzda yüzen bir hemşire yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Adana'da su parkında vakuma kapılarak boğulan çocuğun annesinin bilirkişi tepkisi VİDEO

BİR GÜN SONRA CAN VERDİ

Beynine oksijen gitmemesi nedeniyle hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Deniz, 12 Haziran sabahı yaşamını yitirdi.

Deniz’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Acı haberi alınca yıkılan Dilan Karslı, polis merkezine giderek işletme sahiplerinin ihmali gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İŞLETME VAKUM İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

Aile fertleri olaydan sonra oğullarının sırt kısmında oluşan morartının, havuzda bulunan mazgaldan kaynaklı olduğunu ve çocuklarının boğulduğunu gördüklerinde vakumun Deniz’i çektiğini ve bu yüzden öldüğünü iddia etti.

İşletme sahibi Soner Çabuk ise olayın yaşandığı saatlerde havuzun devridaim sisteminin çalıştığını, Deniz'in vakuma kapılmadığını öne sürdü.

İNCELEME YAPILDI

Cumhuriyet Savcılığı Heyeti, olayın yaşandığı havuza giderek inceleme yaptı.

İncelemede Karslı’yı çeken vakumun üzerine poşetle deney yapıldığı, poşetin vakumun çekim kuvvetiyle yırtıldığını ayrıca Karslı’nın sırtında oluşan morluklarla mazgal ölçülerinin tuttuğu, havuz personellerinin havuz dibinde sırtüstü yatan Karslı’yı çekmekte zorlandıklarını ifade ettiğini tutanakla kayıt altına aldı.

BİLİRKİŞİ İŞLETMEYİ KUSURLU BULMADI

İnceleme süreci devam ederken, görevlendirilen bilirkişi de havuzda inceleme yaptı.

Bilirkişi raporuna göre, dip emiş mazgalında girdap veya görsel vakum oluşmadığı, ızgaranın üzerinin yüzde 60 oranında kapatıldıktan sonra çekim gücünün hissedilmeye başlandığı ve bu nedenle Deniz Poyraz Karslı’nın herhangi bir nedenle havuza düştüğü, vakum sisteminin 40-45 kilo ağırlığındaki Deniz'i çekemeyeceği belirtilerek işletme kusurlu bulunmadı.

“HAVUZDAKİ VAKUM YÜZÜNDEN OĞLUMUN ÖLDÜĞÜ AÇIKÇA BELLİDİR”

Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen havuza herhangi bir yaptırım uygulanmaması kendisini üzdüğünü söyleyen anne Dilan Karslı, “Konuyla alakalı biz çok acı çektik. Ama karşı tarafa bir yaptırım uygulanmadı. Davamız açıldı ama herhangi bir ilerleme olmadı. Çocuğum kesinlikle söylendiği gibi sara hastası değil. Hastane kayıtlarına bakabilirler. Bilirkişi raporu çıktı. Raporda oğlumun havuza düştüğünden dolayı öldüğü söyleniyor. Havuzdaki vakum yüzünden oğlumun öldüğü açıkça bellidir. Havuzda müşteriler varken o vakumun çalışmaması gerekiyordu. Olay yerinde cankurtaran yoktu. Havuzda sağlık ekiplerinin olduğunu söylemişler. Kesinlikle bu da yalan. Vakum çalıştığı için çocuğumuzu sudan çekemedik. Biz çıkartmaya çalıştıkça çocuğumuz zemine yapışıktı. Orada bizim gibi müşteri olan hemşire bir kadın, vakuma ayağını basarak çocuğumu bulunduğu yerden çekip aldı.” dedi.

YENİ BİLİRKİŞİ İSTEDİ

Anne Karslı, “Adli tıp ön raporunda oğlumun sırtındaki morluklardan bahsediyor. Bilirkişi raporu yüzünden herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Davaya yeni bilirkişi atanmasını istiyorum.” diye konuştu.