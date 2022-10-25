Adana'da suç örgütü baskınında, 26 kişi gözaltına alındı

14 ayrı suçtan aranan örgütün adreslerine, şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskın sonucu 26 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu, çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu ve 31 kişinin de suç örgütüne dahil olup birlikte hareket ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri örgüt üyelerinin; nitelikli yağma, kasten yaralama, uyuşturucu ve silah ticareti yapma gibi 14 ayrı suça karıştıklarını saptadı.

Şafak operasyonu düzenlendi

Polis, suçluların yakalanması için savcılığın vermiş olduğu talimatla birlikte harekete geçti.

Sabahın erken saatlerinde, 31 şüphelinin yakalanması için önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis ekipleri 26 kişiyi gözaltına aldı

Baskında, özel harekat polis ekipleri kapıları kırarak evlere girdi.

Evlerde yapılan denetim ve arama sonucu; 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 70 uyuşturucu hap ele geçirdi ve 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, zanlılar çeşitli kontroller ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.