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    Adana'da suç örgütü baskınında, 26 kişi gözaltına alındı

    14 ayrı suçtan aranan örgütün adreslerine, şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskın sonucu 26 kişi gözaltına alındı
    • 25.10.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 10:08
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    Adana'da suç örgütü baskınında, 26 kişi gözaltına alındı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucu, çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu ve 31 kişinin de suç örgütüne dahil olup birlikte hareket ettiği tespit edildi.

    Polis ekipleri örgüt üyelerinin; nitelikli yağma, kasten yaralama, uyuşturucu ve silah ticareti yapma gibi 14 ayrı suça karıştıklarını saptadı.

    Şafak operasyonu düzenlendi

    Polis, suçluların yakalanması için savcılığın vermiş olduğu talimatla birlikte harekete geçti.

    Sabahın erken saatlerinde, 31 şüphelinin yakalanması için önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

    Adana da suç örgütü baskınında, 26 kişi gözaltına alındı #1

    Polis ekipleri 26 kişiyi gözaltına aldı

    Baskında, özel harekat polis ekipleri kapıları kırarak evlere girdi.

    Evlerde yapılan denetim ve arama sonucu; 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 70 uyuşturucu hap ele geçirdi ve 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    İHA'nın haberine göre, zanlılar çeşitli kontroller ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da suç örgütü baskınında, 26 kişi gözaltına alındı #2

    Adana da suç örgütü baskınında, 26 kişi gözaltına alındı #3


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