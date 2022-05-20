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    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı

    Uyuşturucu, kasten öldürme, yaralama, kumar oynatma gibi suçlar işlediği belirlenen ve silahlı bir saldırıda adı geçtiği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, 13 kişi tutuklandı.
    • 20.05.2022 - 10:26
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    Adana'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı

    Adana’da, uyuşturucu, kasten öldürme ve yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçları işlediği tespit edilen organize suç örgütü ekipleri harekete geçirdi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takiple örgütü deşifre etti.

    Örgütün liderliğini, A.D. isimli bir şahsın yaptığı belirlendi. 14 Mayıs sabahı düzenlenen operasyona, gözaltı kararı çıkarınlar 36 şüpheliden 31’i yakalandı.

    Rakip işletmeleri engellemeye zorladıkları belirlendi

    DHA’nın haberine göre; örgütün Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane ve Tahsilli mahallelerinde, meyhane ve bar açıp kumar oynattığı, güvenlik kameraları ile korunduğu belirlenen bu işletmelere ‘referans’ yoluyla girilebildiği saptandı.

    Ayrıca örgüt üyelerinin, rakip işletmeleri kapatmaya ya da engellemeye zorladıkları, karşı gelenleri ise tehdit ettikleri öğrenildi.

    Öte yandan, 29 Mart 2019’da Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi’ndeki bar çıkışında Ömer İmre’nin öldürüldüğü, Tuncay Bozdoğan’ın ise yaralandığı silahlı saldırının örgüt tarafından düzenlendiği ortaya çıktı.

    Adana da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı #1

    İntikam için bar baskını

    Örgüt üyelerinin cinayetten 4 gün önce barı bastıkları, çıkan kavgada da karşı grup tarafından darbedildikleri öğrenildi.

    Bunun üzerine örgüt lideri A.D.’nin intikam almak ve imajını kurtarmak için adamlarını bara baskına gönderdiği, çıkan silahlı kavgada da İmre’nin yanlışlıkla öldürüldüğü belirtildi.

    Olayın ardından A.D.’nin, azmettirici olarak tutuksuz yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, o tarihten bu yana da her yerde arandığı bildirildi.

    Adana da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı #2

    Örgüt adının kullandılar, borçlandırdıklarının paralarına el koydular

    Ayrıca, A.D.’nin örgüt üyesi kuzenlerinin tefecilik yaptığı, kentteki kumarhaneye dönüştürülmüş iş yerlerinde kumarda borçlanan kişileri tuzaklarına düşürdüğü de öne sürüldü. A.D.’nin kuzenlerinin, örgütün adını kullanarak borçlandırdığı kişilerin mal varlığı ve paralarına tehditle el koydukları iddia edildi.

    Operasyonda yakalanan S.A. isimli kadının ise kirli işlerini yaptırmak için birilerini arayanlarla örgüt arasında bağlantı sağladığı, bunun karşılığında da komisyon aldığı belirtildi.

    Adana da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı #3

    13 şüpheli tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında A.D.’nin de olduğu 13 kişi tutuklandı, 11'i adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


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