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    Adana'da sucu asansörde mahsur kaldı: Kriz geçirecektim

    Damacana su götürdüğü plazanın asansöründe yarım saat mahsur kalan 55 yaşındaki sucu, apartmanın sorumsuzluğundan şikayet ederek 'Kalp krizi geçirecektim' dedi.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 16:46
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    Adana'da sucu asansörde mahsur kaldı: Kriz geçirecektim

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki plazaya, sabah saatlerinde damacana su getiren Cumhur Kozanoğlu, 5’inci kata çıkmak için asansöre bindi.

    Asansör kabininin 4’üncü katta durup, servis dışı kalması üzerine Kozanoğlu, itfaiyeye haber verdi.

    SOHBET EDEREK SAKİNLEŞMEYE ÇALIŞTI

    Plazaya sevk edilen ekipler, kurtarma çalışması sırasında Kozanoğlu ile sohbet edip, sakinleştirmeye çalıştı.

    Asansör kapısının açılmasıyla Kozanoğlu, kabinden çıkarıldı.

    "KALP KRİZİ GEÇİRECEKTİM İÇERİDE"

    Asansörde yarım saat mahsur kaldığını belirten Cumhur Kozanoğlu, “Böyle sorumsuz bir apartman görmedim. Kalp krizi geçirecektim içeride" diyerek tepki gösterdi.

    Adana da sucu asansörde mahsur kaldı: Kriz geçirecektim #1

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