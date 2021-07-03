Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6795
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
298.373
3.12%
EXEN Coin
30.03
0.33%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Adana'da suçüstü yakalanan korsan taksiciden polise: Yaktın beni

    Korsan taksicilik yapan Sefa S., (66) otomobiline müşteri gibi binen sivil polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Beni yaktın diye ağlayan sürücüye 8 bin 816 lira ceza kesilerek trafikten men edildi.
    • DHA
    • 03.07.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da suçüstü yakalanan korsan taksiciden polise: Yaktın beni

    Adana'da polis ekipleri, kent merkezinde Sefa S.'nin 01 DMS 87 plakalı sarı renkli otomobili ile korsan taksicilik yaptığı ihbarını aldı.

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi suçüstü yakalamak için operasyon düzenledi.

    MÜŞTERİ KILIĞINDA SUÇÜSTÜ

    Sivil bir polis memuru Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde bekleyen Sefa S.'nin aracına müşteri olarak bindi ve Yüreğir Otogarı'na gitmek istediğini söyledi.

    2'si sivil, 4 ekiple takip edilen Sefa S., otogara geldiğinde müşteri sandığı polisten 25 TL ücret talep etti. Kimliğini gösteren polis memuru, Sefa S.'ye 'Korsan taksicilik' suçundan işlem yapılacağını söyledi.

    Adana da suçüstü yakalanan korsan taksiciden polise: Yaktın beni #1

    CEZAYI DUYUNCA AĞLADI

    Otomobilden indirilen Sefa S., gözyaşlarına boğuldu. Müşteri gibi aracına binen polise, ‘Beni yaktın’ diyen Sefa S.'ye toplam 8 bin 816 TL para cezası kesildi.

    Adana da suçüstü yakalanan korsan taksiciden polise: Yaktın beni #2

    2 AY TRAFİKTEN MEN

    Ayrıca 60 gün trafikten menedilen otomobil, çekici ile Trafik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Adana'da suçüstü yakalanan korsan taksiciden polise: Yaktın beni VİDEO


    Adana da suçüstü yakalanan korsan taksiciden polise: Yaktın beni #3

    Adana da suçüstü yakalanan korsan taksiciden polise: Yaktın beni #4


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir