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Adana'da suçüstü yakalanan korsan taksiciden polise: Yaktın beni

Adana'da suçüstü yakalanan korsan taksiciden polise: Yaktın beni

Korsan taksicilik yapan Sefa S., (66) otomobiline müşteri gibi binen sivil polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Beni yaktın diye ağlayan sürücüye 8 bin 816 lira ceza kesilerek trafikten men edildi.