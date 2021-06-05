Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki iki kişinin cesedine ulaşıldı

Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki iki kişinin cesedine ulaşıldı

İkisi de 27 yaşında olan gençlerin cansız bedeni, sulama kanalına devrilen hafif ticari araçtan 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalındaki 45 ET 599 plakalı hafif ticari aracı fark edenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, araçta bulunduğu belirtilen Süleyman B. (27) ve Fırat P'yi (27) bulmak için sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Aramalar devam ederken, olay yerine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Köylüoğlu Mahallesi'nde vatandaşlar sulama kanalında iki cesetle karşılaştı.

CENAZELER KAYIP İKİ KİŞİYE AİT ÇIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, cesetlerin kayıp iki kişiye ait olduğunu belirledi.

Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.