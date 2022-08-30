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    Adana'da sulama kanalına düşen kişi akıntıya kapıldı

    Yüreğir ilçesinde, kimliği belirsiz bir şahıs, kanala düşerek gözden kayboldu. Kanalda arama çalışmaları devam ediyor.
    • 30.08.2022 - 17:25
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    Adana'da sulama kanalına düşen kişi akıntıya kapıldı

    Adana'nın Koza Mahallesi Sümbül Caddesi'nde bir kişi sulama kanalına düştü.

    Olay yerinde bulunan vatandaşlar, akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı.

    Suda sürüklenen kişinin bir süre sonra gözden kayboldu. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

    Arama çalışmaları devam ediyor

    AA'nın haberine göre; Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

    Dalgıç polislerin kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.

    Adana da sulama kanalına düşen kişi akıntıya kapıldı #1


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