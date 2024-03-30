Adana'da panik dolu anlar yaşandı...
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da bugün araç termometreleri 35 dereceyi gösterdi.
Yardımlarına vatandaşlar koştu
Sıcak havanın etkisini gösterdiği kentte sıcaktan bunalan 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk ise merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde sulama kanalına girdi.
Bir süre sonra 2 çocuk akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı ve bağırıp çevredekilerden yardım istedi.
Çocukların bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar sulama kanalına atlayıp çocukları kurtardı.
Hayati tehlikeleri devam ediyor
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri 2 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırırken tedavi altına alınan çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, sulama kanalına giren çocuklardan birinin terliğinin kanal kenarında kaldığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış