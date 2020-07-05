Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu

Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 18 yaşındaki Abdulbaki Akal için arama çalışması başlatıldı.

Adana'da sıcaktan bunalan bazı çocuklar ve gençler, her yıl çok sayıda kişinin boğulduğu kanallarda tehlikeye aldırmadan, yüzmeye devam ediyor...

Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdulbaki Akal, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı.

YARDIMLAR YETERSİZ KALINCA KAYBOLDU

Arkadaşlarının çağırmasıyla gelen gencin yakınları, Akal’ı sudan çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Gence ulaşılamayınca sulama kanalına gelen dalgıç polisler, arama- kurtarma çalışması başlattı.

Abdulbaki Akal'ı aramalar sürdürülürken, yakınları ise çalışmaları gözyaşlarıyla takip etti.