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- Adana'da sulama kanalına giren genç öldü
Adana'da sulama kanalına giren genç öldü
- DHA
- 30.06.2021 - 07:29
Adana’nın Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında arkadaşlarıyla sulama kanalının kıyısında oturan 20 yaşındaki Samet Yanık, iddiaya göre yüzmek için sulama kanalına atladı.
Suda akıntıyı kapılan Yanık, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşları, durumu Yanık'ın ailesine ve polise haber verdi. Savcılık talimatıyla kanala verilen su kesilirken, gencin bulunması için kanal güzergahında gece boyunca aramalar yapıldı.
3 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Yanık'ın cansız bedeni aramalar sonucu bugün saat 05.00 sıralarında suya girdiği yerin yaklaşık 3 kilometre uzağında Başak Mahallesi'nde bulundu.
Sudan çıkartılan Yanık'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölen gencin yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.