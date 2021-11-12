Adana'da sulama kanalında bulunan gencin katili babası çıktı

Ayağına taş bağlanarak çuval içerisinde sulama kanalına atılan cesedin kimliği belirlendi. Gencin katilinin babası olduğu öğrenildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında, çuval içerisinde erkek cesedi tespit edilmişti.

Bölgeye sevk edilen su altı ekiplerince çıkartılan cesedin boğazındaki bıçak kesikleri ve ayağına bağlı olan taş, dikkatleri daha da çekti.

Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Yapılan otopsi sonucuna göre cesedin Ali Ertan'a ait olduğu öğrenildi.

ANNE VE BABA ÇAPRAZ SORGUDA

Cinayet Büro Amirliği, morgda çocuklarını teşhis eden, matematik öğretmeni Mehmet Ertan ve anne Adle Ertan'ı emniyete götürdü.

Oğulları için kayıp başvurusunda bulunmayan anne ve baba, şüpheyi üstüne çekti.

KATİLİ BABASI ÇIKTI

Çiftin çapraz sorguya alınmasıyla, baba Mehmet Ertan'ın oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

Ekipler uyuşturucu nedeniyle başlayan kavganın ardından cinayetin işlendiğini düşünüyor.

OTOMOBİLLE SULAMA KANALINA TAŞINDI

Ali Ertan’ın cesedinin, babası Mehmet Ertan’ın aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye A. ve ablasının kocası tarafından otomobille taşındığı ve sulama kanalına atıldığı tespit edildi.

Bu tespitler üzerine Rukiye A. ile ismi açıklanmayan enişte de gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

SORGULAMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ali Ertan’ın, yakınları tarafından alınan cenazesi, Küçükoba Mezarlığı’nda defnedildi.

Emniyetteki 4 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.













