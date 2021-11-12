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    Adana'da sulama kanalında bulunan gencin katili babası çıktı

    Ayağına taş bağlanarak çuval içerisinde sulama kanalına atılan cesedin kimliği belirlendi. Gencin katilinin babası olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 15:03
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    Adana'da sulama kanalında bulunan gencin katili babası çıktı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında, çuval içerisinde erkek cesedi tespit edilmişti.

    Bölgeye sevk edilen su altı ekiplerince çıkartılan cesedin boğazındaki bıçak kesikleri ve ayağına bağlı olan taş, dikkatleri daha da çekti.

    Ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

    Yapılan otopsi sonucuna göre cesedin Ali Ertan'a ait olduğu öğrenildi.

    ANNE VE BABA ÇAPRAZ SORGUDA

    Cinayet Büro Amirliği, morgda çocuklarını teşhis eden, matematik öğretmeni Mehmet Ertan ve anne Adle Ertan'ı emniyete götürdü.

    Oğulları için kayıp başvurusunda bulunmayan anne ve baba, şüpheyi üstüne çekti.

    Adana da sulama kanalında bulunan gencin katili babası çıktı #1

    KATİLİ BABASI ÇIKTI

    Çiftin çapraz sorguya alınmasıyla, baba Mehmet Ertan'ın oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

    Ekipler uyuşturucu nedeniyle başlayan kavganın ardından cinayetin işlendiğini düşünüyor.

    Adana da sulama kanalında bulunan gencin katili babası çıktı #2

    OTOMOBİLLE SULAMA KANALINA TAŞINDI

    Ali Ertan’ın cesedinin, babası Mehmet Ertan’ın aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye A. ve ablasının kocası tarafından otomobille taşındığı ve sulama kanalına atıldığı tespit edildi.

    Bu tespitler üzerine Rukiye A. ile ismi açıklanmayan enişte de gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

    Adana da sulama kanalında bulunan gencin katili babası çıktı #3

    SORGULAMA DEVAM EDİYOR

    Öte yandan Ali Ertan’ın, yakınları tarafından alınan cenazesi, Küçükoba Mezarlığı’nda defnedildi.

    Emniyetteki 4 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.

    Adana da sulama kanalında bulunan gencin katili babası çıktı #4

    Adana da sulama kanalında bulunan gencin katili babası çıktı #1

    Adana da sulama kanalında bulunan gencin katili babası çıktı #6

    Adana da sulama kanalında bulunan gencin katili babası çıktı #7

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