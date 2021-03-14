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    Adana'da sünnet düğününde kanlı tartışma

    Adana'da sünnet düğününde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1’i polis 2 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 02:00
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    Adana'da sünnet düğününde kanlı tartışma

    Akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sokak arasında sünnet düğünü yapan bir grup, başka bir grubun havaya ateş açmasının ardından tartışmaya başladı.

    SİLAHLI SOPALI KAVGA: 1 ÖLÜ

    İki grup arasında kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar silah ve sopalı kavga etmeye başladı. Kavgada, sünnet düğünü yapılan alana sonra gelen gruptaki bir kişinin davetlilerin üzerine açtığı ateş  sonucu 2 kişi yaralandı. Düğündekilere ateş açan grup olay yerinden kaçarken, mahalledekilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Adana da sünnet düğününde kanlı tartışma #1

    1 POLİS YARALANDI

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ardından ambulanslarla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kavga ihbarı üzerine gelen 1 polis memuru ise tarafları ayırmaya çalışırken başına aldığı darbeyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gürsoy Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Adana da sünnet düğününde kanlı tartışma #2

    Silahlı kavganın ardından polis ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler saldırıyı gerçekleştirilen kişi yada kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.

    Adana da sünnet düğününde kanlı tartışma #3

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