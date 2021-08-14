Adana’da Suriye uyruklu koca, evi terk eden eşini darbetti

Adana’da Suriye uyruklu koca, evi terk eden eşini darbetti

Evi terk eden eşi Münire Hüseyin ile barışmak isteyen Abdülmecit Abdulaziz, kadını başına taşla vurarak darbetti. Hüseyin kanlar içinde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Adana’nın Çukurova ilçesinin Huzurevleri Mahallesi'nde Suriye uyruklu Abdülmecit Abdulaziz (33), bir süre önce evi terk edip ablasının yanına yerleşen Münire Hüseyin (28) ile barışmak istedi.

Münire Hüseyin’in kaldığı apartmanın önüne giden Abdulaziz, bir süre kadının dışarı çıkmasını bekledi.

Kadının dışarı çıkması ile yolunu kesen Abdülmecid Abdulaziz, eve dönmesi için Münire Hüseyin’e baskı yapınca tartışma çıktı.

Kadına isteğini kabul ettiremediği için sinirlenen Abdulaziz, yerden aldığı taş ve mermer parçaları ile Hüseyin’in başına vurmaya başladı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Darbedilen kadın kanlar içinde yere yığıldı, yardım çığlıkları attı.

Abdülaziz, eşini öldüresiye dövdükten sonra olay yerinden kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Münire Hüseyin, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana’da Suriye uyruklu koca, evi terk eden eşini darbetti VİDEO



DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BELİRTİLDİ

Tedaviye alınan genç kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, Abdülmecit Abdulaziz’in yakalanması için çalışma başlattı.