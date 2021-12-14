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    Adana'da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı

    Seyhan ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı evde, elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tamirhane olarak kullanılan odada bulunan bilgisayarlar yandı.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:37
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    Adana'da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı

    Adana’nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Gülbahçesi Sokak'taki tek katlı evde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

    Küçük çaplı patlama seslerine uyanan mahalleli, Suriyeli ailenin oturduğu evden yükselen dumanı fark etti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişilik Suriyeli aile, komşularının yardımıyla yara almadan ve dumandan etkilenmeden evlerini tahliye etti.

    Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evin bilgisayar tamirhanesi olarak kullanılan odada çıkan yangını, büyümeden söndürdü.

    Adana'da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı ViDEO

    Adana da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı #1

    ODA VE BİLGİSAYARLAR YANDI

    Elektrik kontağından çıktığı saptanan yangın nedeniyle oda ve içindeki bilgisayarlar yandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı #2

    Adana da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı #3

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    Adana da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı #5

    Adana da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı #6

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