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- Adana'da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı
Adana'da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı
Seyhan ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı evde, elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tamirhane olarak kullanılan odada bulunan bilgisayarlar yandı.
- DHA
- 14.12.2021 - 09:09
- Güncelleme : 14.12.2021 - 09:37
Adana’nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Gülbahçesi Sokak'taki tek katlı evde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.
Küçük çaplı patlama seslerine uyanan mahalleli, Suriyeli ailenin oturduğu evden yükselen dumanı fark etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişilik Suriyeli aile, komşularının yardımıyla yara almadan ve dumandan etkilenmeden evlerini tahliye etti.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evin bilgisayar tamirhanesi olarak kullanılan odada çıkan yangını, büyümeden söndürdü.
Adana'da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı ViDEO
ODA VE BİLGİSAYARLAR YANDI
Elektrik kontağından çıktığı saptanan yangın nedeniyle oda ve içindeki bilgisayarlar yandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.