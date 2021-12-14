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Adana'da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı

Adana'da, Suriyeli ailenin evinde yangın: Bilgisayarlar yandı

Seyhan ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı evde, elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tamirhane olarak kullanılan odada bulunan bilgisayarlar yandı.