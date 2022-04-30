Adana’da 4 yaşındaki çocuk taksiye çarpıp hayatını kaybetti

4 yaşındaki çocuk, evine gitmek için koşarken hızla gelen taksiye çarptı. Suriyeli çocuğun hayatını kaybettiği kaza anbean görüntülendi.

Feci kazanın adresi Adana’nın Yüreğir ilçesi…

27 Nisan günü evine gitmek isteyen 4 yaşındaki İbrahim el-Ahmed, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı’ndaki yola koşarak çıktı.

Çocuk, Muhammed Hakan D. yönetimindeki 01 T 2632 plakalı taksiye çarptı.

2 metre savruldu

Saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada çarpanın etkisiyle minik çocuk, iki metre uzağa savrulup asfalt zemine düştü.

Sürücü ise yoluna devam etti.

Bu durumu gören çocuğun akrabaları ve vatandaşlar hemen olay yerine koştu.

Adana'da taksinin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti VİDEO

Kaza kamerada

Çocuğun kanlar içinde kaldığını gören yakınları şok geçirdi.

Bu anlar ise anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Suriye’ye götürüldü

Ağır yaralanan İbrahim, hemen otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan İbrahim el-Ahmed, ailesi tarafından defnedilmek üzere Suriye’ye götürüldü.

“Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım”

İHA’nın haberine göre plakasından tespit edilen Muhammed Hakan D., kazadan bir saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

İfadesinde, “Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım” diyen Muhammed Hakan D., adliyeye sevk edildi.