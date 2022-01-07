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Adana'da Suriyeli gençler, sokakta sopa ve döner bıçağıyla yürüdü

Adana'da Suriyeli gençler, sokakta sopa ve döner bıçağıyla yürüdü

Adana'da, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkiye neden oldu.