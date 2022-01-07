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    Adana'da Suriyeli gençler, sokakta sopa ve döner bıçağıyla yürüdü

    Adana'da, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkiye neden oldu.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 21:37
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    Adana'da Suriyeli gençler, sokakta sopa ve döner bıçağıyla yürüdü

    Adana'da Suriyeli bir grubun sokakta, ellerinde döner bıçakları ve sopalarla yürüdüğü anlar, yine Suriyeli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Merkez Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde çekilen videonun ardından polis ekipleri harekete geçti.

    ŞÜPHELİLERDEN 8'İ GÖZALTINA ALINDI

    Videodan belirlenen şüphelilerden 8’i polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili inceleme sürerken, videoda yer alan diğer şüpheliler ise aranıyor.

    Adana da Suriyeli gençler, sokakta sopa ve döner bıçağıyla yürüdü #1

    Adana da Suriyeli gençler, sokakta sopa ve döner bıçağıyla yürüdü #2

    Adana da Suriyeli gençler, sokakta sopa ve döner bıçağıyla yürüdü #3

    Adana da Suriyeli gençler, sokakta sopa ve döner bıçağıyla yürüdü #4


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