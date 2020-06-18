Adana'da tabanca ile yapılan şaka ölümle bitti

Adana'da tabanca ile yapılan şaka ölümle bitti

Boş olduğunu düşündüğü silahını arkadaşının kafasına doğrultan ve onu öldüren şüpheli ile yanındaki bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

E.A. ile 22 yaşındaki Mert Akıllıca, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan bir kafede buluştu.

Arkadaşı Mert Akıllıca'yı korkutmak için ruhsatsız bir tabanca ile şaka yapmak isteyen E.A., şarjörünü çıkarttı ardından da namluyu kafasına doğru uzattı. Silahın boş olduğunu düşünen E.A., tetiğe bastı.

TABANCA ATEŞ ALDI, KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

Tabancanın namlusunda bulunan mermi ateş alarak, Akıllıca'nın başına isabet etti. E.A. ve yanında bulunan arkadaşı, bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

POLİS İKİ ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akıllıca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Akıllıca'nın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren E.A. ile yanında bulunan arkadaşı gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.