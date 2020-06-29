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- Adana'da taciz eden üvey babasını vurdu
Adana'da taciz eden üvey babasını vurdu
- İHA
- 29.06.2020 - 09:13
Adana'nın Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 28 Haziran günü gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay, 16 yaşındaki V.B.'nin polis merkezine gitmesi ile ortaya çıktı.
ELLE TACİZ EDİLDİ
Polis merkezine giderek, üvey babası Yusuf A.'nın film izlerken kendisini elle taciz ettiğini söyleyen V.B., Yusuf A.'yı pompalı tüfekle vurduğunu itiraf etti.
KENDİ TESLİM OLDU
Küçük çocuk kendini ihbar etmesi üzerine gözaltına alınırken polis ekipleri, sağlık ekipleri eşliğinde olayın gerçekleştiği adrese gittiler.
Eve gittiklerinde göğsünden vurulmuş bir şekilde bulunan Yusuf A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen V.B., psikolog eşliğinde verdiği ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçmek üzere adli tıp birimine gönderildi.
ZANLI KORUMAYA ALINDI
Karşı tarafın zanlıya zarar verme ihtimaline karşı adliyede ve adli tıp önünde önlem alan polis, zanlıya polis yeleği giydirerek olası bir saldırının da önüne geçmek istedi.
TUTUKLANDI
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen V.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.