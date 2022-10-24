Petrol
90.96
-0.42%
Euro
18.3539
0.13%
Dolar
18.5905
0.05%
Altın
985.02
-0.55%
Borsa
3978
1.09%
Bitcoin
363.997
-0.75%
BTXN Coin
10.09
2.95%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Adana'da tacizciye sokak ortasında öldüresiye darp

    Adana’da 17 yaşındaki genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından öldüresiye darp edildi.
    • 24.10.2022 - 20:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da tacizciye sokak ortasında öldüresiye darp

    Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, 17 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulundu.

    Kızın yardım çığlığı atmasının ardından çevredeki vatandaşlar olay yerine geldi.

    Öldüresiye darbedildi

    Tacizci olduğu iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından öldüresiye darbedildi.

    İHA'nın haberine göre o anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Adana da tacizciye sokak ortasında öldüresiye darp #1

    Adana da tacizciye sokak ortasında öldüresiye darp #2

    Adana da tacizciye sokak ortasında öldüresiye darp #3


    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Tükürük bezlerinde ortaya çıkan 10 bilinmeyen hastalık
    Sağlık

    Tükürük bezlerinde ortaya çıkan 10 bilinmeyen hastalık

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir