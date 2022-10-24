Adana'da tacizciye sokak ortasında öldüresiye darp

Adana’da 17 yaşındaki genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından öldüresiye darp edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, 17 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulundu.

Kızın yardım çığlığı atmasının ardından çevredeki vatandaşlar olay yerine geldi.

Öldüresiye darbedildi

Tacizci olduğu iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından öldüresiye darbedildi.

İHA'nın haberine göre o anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.