Adana'da tacizden 9 dosyası olan şahıs, kadınların kabusu oldu

Sosyal medya üzerinden farklı tarihlerde birçok kadını taciz eden şahıs, 24 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Adana'da yaşayan 29 yaşındaki V.T., 2 ay önce sosyal medya üzerinden aldığı mesajla korku dolu günler yaşamaya başladı.

Sosyal medyada kadın profili ile hesap açarak kadınlarla iletişime geçen E.B.T., aynı yöntemi genç kadına da uyguladı.

Emniyet ekipleri harekete geçerek, hakkında benzer şikayetlerin olduğu şahsın adresini belirleyerek gözaltına altı.

TACİZ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, yapılan incelemelerde şahsın kadınlara attığı mesajları belgeledi.



Kozan ilçesinde farklı tarihlerde 9 kadını taciz ettiği öne sürülen E.B.T.'nin, 24 Kasım'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

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"KORUMA KARARINI İHLAL ETTİ"

Mağdur V.T, 24 Kasım’da görülecek olan duruşma öncesi tacizcinin hak ettiği cezayı almasını istediklerini ifade ederek, "Temmuz ayı başında benim Facebook hesabına kadın profili ile cinsel içerikli mesajlar geldi. Hesapları engelledikçe farklı profillerden eklemeye, mesajlar atmaya devam etti. Bana cinsel içerikli videolarını atarak sürekli taciz etmeye başladı. Karakola şikayete gittim. Orada benimle birlikte başka şikayetçi olan bayanlar da olduğunu gördüm. Çok basit bir şekilde 'Size bir şey sorabilir miyim?' diye başladı. Orada benimle birlikte başka bir mağdur ismini vermesi üzerine onun üzerine gidildi. Cep telefonu ile bize yolladığı içerikler tespit edildi. Gözaltına alındı, tutuklandı.

Bizler koruma kararı aldık ama hapse girip çıktı, yeniden bu koruma kararını ihlal etti. Bunu bu kez mahkeme reddetti. Telefonda içerikler incelendi, savcılıktan aldığımız bilgiye göre bu kişinin olduğu ispatlandı. Ama bu kişi, 'Savcıya gitseniz de bir şey olmayacak' diyor. İlla bize temas olması mı lazım, tecavüz mü etmesi lazım? Bu kişi ceza almazsa bunun devamı gelecek.” şeklinde konuştu.

9 AYRI DOSYASI ORTAYA ÇIKTI

Zanlının, ilk tacizinin 2015 yılında olmak üzere kadınları açık alanda elle tacizi başta olmak üzere 9 ayrı davasının bulunduğu ortaya çıktı.



