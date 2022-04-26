Adana'da taksi gasbeden şahıs polisten kaçamadı

Tornavidayla tehdit ettiği sürücünün taksisini alıp kaçan Melih K., polisin takibi sonucu yakalandı.

Adana'ın Seyhan ilçesinden taksiye binen Melih K., Küçükdikili Mahallesi'nde durdurduğu şoför Burak Yayla'yı tornavidayla tehdit etti.

Yayla'ya araçtan inip polisini aramasını söyleyen Melih K, "Patronuna da selam söyle." diyerek şoförün indiği aracın direksiyonuna geçip kayıplara karıştı.

Polis yakaladı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ara sokakta çalınan taksiyi gören polis takibe başlarken, şüpheli kaçmaya başladı. Bölgede arama yapan ekipler, şüpheliyi bir eve girmeye çalışırken yakaladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçta parmak izi çalışması yaptı. Gasp Büro Amirliği’ne götürülen Melih K.’nin sorgusu sürüyor.