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    Adana’da taksi şoförü boğazından bıçaklanarak öldürüldü

    Pozantı ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Niyazi Dinç aracının içinde bıçaklanacak öldürüldü.
    • 22.10.2022 - 22:16
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    Adana’da taksi şoförü boğazından bıçaklanarak öldürüldü

    Adana'nın Pozantı ilçesinde ticari taksi durağında, 01 P 0457 plakalı aracının içerisinde bekleyen Niyazi Dinç ile husumetli olduğu öğrenilen Y.Ö. tartıştı.

    Boğazından defalarca bıçakladı

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Niyazi Dinç araç içerisinde husumetlisi Y.Ö. tarafından defalarca boğazından bıçaklanacak öldürüldü.

    Adana’da taksi şoförü boğazından bıçaklanarak öldürüldü #1

    Katil zanlısı kaçtı

    İHA'nın haberine göre, katil zanlısı şahıs bıçaklı saldırı sonrasında olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Niyazi Dinç'in öldüğünü tespit etti.

    Cumhuriyet Savcısı Mehmet Zafer Koz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından öldürülen taksi şoförünün cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Adana’da taksi şoförü boğazından bıçaklanarak öldürüldü #2

    Adana’da taksi şoförü boğazından bıçaklanarak öldürüldü #3

    Adana’da taksi şoförü boğazından bıçaklanarak öldürüldü #4


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