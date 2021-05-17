Motosikletle çarpışarak iki kişinin yaralanmasına sebep olan alkollü taksicinin o anları, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Manisali Alibey Caddesi'nde, İbrahim Kaya yönetimindeki 79 T 0126 plakalı taksi, Hasan İlter idaresindeki 01 ACV 610 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra duramayarak Seyhan Nehri'ne düştü.

2 KİŞİYİ YARALADI

Taksi sürücüsü Kaya nehirden yüzerek çıkarken, kazada motosiklette bulunan Hasan İlter ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ: KENDİMİ FEDA ETTİM

Taksi sürücüsü Kaya, olay yerinde kalıp nehre gömülen taksisine bakıp, “Ben motosiklete çarpmamak için taksimi feda ettim. Motosiklet kendi yolundan gitmiyordu. Onlara çarpmamak için nehre düştüm. Yazık günah diye kendimi nehre attım.” dedi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaya, garip hareketler yapmasına ve ayakta güçlükle durabilmesine rağmen alkollü olup olmadığının sorulması üzerine “Kesinlikle hayır” diye yanıt verdi. Yapılan kontrollerde ise Kaya'nın 171 promil alkollü olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da taksici 2 kişiye çarpıp Seyhan Nehri'ne düştü

