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- Adana'da taksici 2 kişiye çarpıp Seyhan Nehri'ne düştü
Adana'da taksici 2 kişiye çarpıp Seyhan Nehri'ne düştü
- AA & Ensonhaber
- 17.05.2021 - 11:22
- Güncelleme : 17.05.2021 - 11:40
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Manisali Alibey Caddesi'nde, İbrahim Kaya yönetimindeki 79 T 0126 plakalı taksi, Hasan İlter idaresindeki 01 ACV 610 plakalı motosikletle çarpıştıktan sonra duramayarak Seyhan Nehri'ne düştü.
2 KİŞİYİ YARALADI
Taksi sürücüsü Kaya nehirden yüzerek çıkarken, kazada motosiklette bulunan Hasan İlter ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
SÜRÜCÜ: KENDİMİ FEDA ETTİM
Taksi sürücüsü Kaya, olay yerinde kalıp nehre gömülen taksisine bakıp, “Ben motosiklete çarpmamak için taksimi feda ettim. Motosiklet kendi yolundan gitmiyordu. Onlara çarpmamak için nehre düştüm. Yazık günah diye kendimi nehre attım.” dedi.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Kaya, garip hareketler yapmasına ve ayakta güçlükle durabilmesine rağmen alkollü olup olmadığının sorulması üzerine “Kesinlikle hayır” diye yanıt verdi. Yapılan kontrollerde ise Kaya'nın 171 promil alkollü olduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Adana'da taksici 2 kişiye çarpıp Seyhan Nehri'ne düştü